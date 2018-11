Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Toupeira’ diz que recebia bilhetes de outros clubes

Júlio Loureiro garante que os brindes eram para amigos seus.

Por Débora Carvalho | 01:30

Júlio Loureiro, o funcionário judicial de Guimarães acusado de 79 crimes no processo E-Toupeira, terá dito esta quarta-feira à juíza Ana Peres, na primeira sessão da instrução, que não era apenas o Benfica que lhe dava bilhetes para os jogos.



A ‘toupeira’ das águias, que terá recebido bilhetes e camisolas em troca de informações sobre inquéritos em segredo de justiça, não nomeou nenhum clube mas, apurou o CM, terá justificado as ofertas com o facto de estar ligado há mais de 30 anos à arbitragem. Assumiu ainda a amizade de longa data com Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do Benfica, que presta depoimento esta sexta-feira. O advogado não esteve presente em tribunal.



No final da sessão, que decorreu à porta fechada, Júlio Loureiro disse ainda que está confiante de que não irá a julgamento. A juíza ouviu ainda três testemunhas, uma das quais um amigo da ‘toupeira’ que ia com ela ao Estádio da Luz. A testemunha confirmou que era Loureiro quem arranjava os bilhetes, mas assegurou que desconhecia a sua proveniência.



A SAD do Benfica, acusada de 30 crimes, fez-se representar por uma equipa de advogados liderada por Saragoça da Mata. Tal como os mandatários de Paulo Gonçalves, não quiseram falar com os jornalistas. O processo já conta com 16 volumes e sete assistentes, entre os quais o Sporting.



Do supremo para o benfica

O Benfica contratou a assessora do Supremo Tribunal de Lisboa, Ângela Braga, para se juntar à equipa de comunicação. O clube, aliás, já tinha criado um gabinete de imprensa só para lidar com os processos judiciais, como o E-Toupeira e o caso dos mails. A ex-jornalista junta-se à equipa liderada por Luís Bernardo.



Na próxima semana, a juíza irá ouvir Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.