Trabalho e suor dão triunfo ao Sp. Braga após derrota em Alvalade

Após a derrota em Alvalade, o Sp. Braga regressou aos triunfos diante do Marítimo (2-1) na partida que esta quinta-feira abriu a jornada 13 - o Nacional-Sporting foi adiado para hoje. Os insulares até entraram melhor no jogo e Joel Tagueu (3’) desperdiçou uma boa ocasião, mas gradualmente os arsenalistas reagiram e chegaram à vantagem por Iuri Medeiros (34’), que desviou um cruzamento teleguiado de Esgaio. Antes do intervalo, Winck negou o segundo sobre a linha de baliza.



O segundo tempo arrancou menos movimentado. Numa fase inicial, o Sp. Braga revelou mais dificuldades na organização ofensiva e o Marítimo, apesar da boa resposta à desvantagem, não conseguiu criar grandes embaraços a Matheus. Até que Ricardo Horta (67’) ampliou a contagem, após passe do recém entrado Abel Ruiz. Quando parecia que o jogo estava resolvido, Milson (77’) reduziu, assistido por Correa, e obrigou o Sp. Braga a resguardar-se para garantir a vitória.

