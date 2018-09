Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Traição' de Renato Sanches aplaudida na Luz

Médio que rendeu 35 milhões de euros voltou à Luz para marcar o seu primeiro golo pelos alemães, não festejou e acabou ovacionado pelos adeptos benfiquistas.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O Benfica foi esta quarta-feira derrotado pelo Bayern Munique, por 2-0, no arranque da Liga dos Campeões, numa partida em que o prodígio Renato Sanches apontou o segundo golo dos germânicos e foi aplaudido de pé na Luz.



Um regresso de sonho à Luz do jovem que foi vendido pelo Benfica ao Bayern Munique por 35 milhões de euros em 2016. A jogar ‘em casa’, o médio português marcou pontos na equipa. Com uma exibição consistente e um golo que pode impulsionar a carreira depois das dificuldades em se afirmar na Alemanha.



Os alemães entraram bem no jogo, explorando todo o terreno. Com um futebol apoiado e consistente, o Bayern foi criando problemas ao Benfica.



Com uma circulação de bola que incluiu o guarda-redes Neuer foi adormecendo a equipa da casa, lançando rápidos contra-ataques que causaram estragos na defesa anfitriã. E foi assim que surgiu o primeiro golo. Com a defesa encarnada descompensada, Alaba colocou a bola em Lewandowski que sentou Grimaldo antes de rematar para o 1-0.



O Benfica acusou o golo. Nesse período de desconcentração valeu Odysseas, que negou o golo a Robben que estava isolado e a Ribèry.



O melhor que as águias conseguiram foi um remate de Salvio para defesa apertada do gigante Manuel Neuer.



Na etapa complementar, os alemães voltaram a entrar melhor. Renato Sanches tem uma arrancada a meio-campo e acabaria por finalizar a jogada com golo, depois de a bola ter passado por Lewandowski, Ribèry e James, autor da assistência. Renato não festejou e foi aplaudido de pé pelos adeptos do Benfica.



A perder por 2-0, Rui Vitória atirou a toalha ao chão ao fazer sair Salvio e Pizzi, poupando-os para o jogo da Liga com o Desportivo das Aves, numa demonstração de falta de ambição. Já perto do fim, Odysseas voltou a negar um golo a Robben, outra vez isolado.



"A diferença esteve na finalização", lamenta Rui Vitória

"A nossa equipa dividiu o jogo, fizemos 14 remates e fomos capazes de jogar no meio- -campo contrário.



A diferença esteve na finalização, mas também na qualidade da equipa adversária, que ganha há anos de forma consecutiva na Alemanha. Os golos surgiram em momentos importantes do jogo, nos primeiros dez minutos de cada parte, num lance que normalmente não deixamos acontecer", disse Rui Vitória, treinador do Benfica, que fez questão de sublinhar a qualidade do plantel do Bayern Munique.



"Temos de ter consciência daquilo que fizemos e do adversário que tivemos pela frente, que é muito poderoso. É uma equipa recheada de enormes jogadores".



O técnico dos encarnados falou ainda sobre a ovação do público depois do golo de Renato Sanches, no regresso ao Estádio da Luz. "Fico contente pelo Renato. No fundo, é o reconhecimento do trabalho que ele fez aqui e representa o Benfica pelo mundo fora. Tem uma enorme qualidade e fez um belíssimo jogo", concluiu.



"Antes do segundo golo do bayern estávamos por cima", diz Cervi

"Fizemos um grande trabalho. Pressionámos bem a equipa do Bayern em zonas altas do campo e tivemos oportunidades para marcar golos", disse Cervi, depois do final do jogo.



O argentino, que completou os 90 minutos da partida, considerou que o Benfica estava melhor no jogo antes do golo de Renato Sanches.



"Antes do segundo golo estávamos por cima. Perdemos mas vamos continuar a trabalhar."



ANÁLISE

Renato Sanches

Um regresso à Luz em grande. Assumiu o meio-campo dos alemães e culminou a exibição com um grande golo. Aliás, o primeiro ao serviço do Bayern Munique.



Vitória atira toalha ao chão

Rui Vitória revelou falta de ambição e atirou a toalha ao chão demasiado cedo. Sofreu o 2-0 e resolveu poupar Salvio e Pizzi a pensar no Desp. Aves do próximo domingo.



Arbitragem segura

O espanhol teve uma arbitragem segura. Utilizou um critério largo em alguns lances, mas soube ter o jogo na mão com amarelos cirúrgicos. Bem ao mandar jogar nos pedidos de penálti de Robben e Cervi.