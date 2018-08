Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Traição de Sturgeon dá vitória ao Feirense

Antigo avançado do Vitória fez o golo do triunfo.

Por Abel Sousa | 08:31

O Feirense surpreendeu e venceu em Guimarães por 1-0, no fecho da segunda jornada da Liga.



Os vimaranenses, como era previsível, assumiram o jogo desde o seu início, mas cedo se percebeu que teriam pela frente uma dura tarefa: desbloquear a boa organização defensiva do Feirense, que no primeiro tempo não permitiu uma única ocasião de golo à equipa de Luís Castro.



Os fogaceiros tiveram mesmo o condão de esticar o jogo em muitas fases, criando alguns embaraços de bola parada.



O primeiro tempo foi muito pobre do ponto de vista ofensivo e esperava-se outra qualidade na etapa complementar. André André deu o mote logo aos 50’ e Luís Castro fez uma dupla substituição pouco depois da hora do jogo.



Acentuava-se a pressão da equipa vitoriana e aos 68’ surgiu um lance polémico na área do Feirense, entre Babanco e Florent, mas Hugo Miguel não considerou penálti.



Num contra-ataque os visitantes quase marcavam, com Douglas a defender o remate de Luís Machado, até que, perto do final, Sturgeon marcou à sua anterior equipa.