Pedro Gonçalves, conhecido por Pote, já estava referenciado pelo Sporting quando acusou doping ao serviço do Famalicão após o triunfo sobre o Tondela (1-0) no dia 5 de julho de 2020.





O Famalicão foi informado do controlo positivo no dia 24 de julho de 2020 e, no dia seguinte, Pedro Gonçalves ainda defrontou o Marítimo (3-3) na última jornada da Liga. Se tivesse sido suspenso preventivamente, a transferê...