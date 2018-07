Transferência de Ronaldo pode custar 400 milhões à Juventus

Saída do craque português do Real Madrid parece estar cada vez mais próxima.

12:12

A saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus pode vir a revelar-se uma das transferências futebolísticas mais caras de todos os tempos.De acordo com um artigo publicado pelo Mundo Deportivo , o clube italiano poderá arcar com uma despesa de 400 milhões de euros pela totalidade de custos que uma transferência deste tipo - não fosse o capitão português o "melhor jogador do mundo" - inclui.Assim, e de acordo com as contas feitas pelo jornal desportivo espanhol, a Juventus teria de estar disposta a desembolsar cerca de 400 milhões de euros para conquistar o lugar de Ronaldo no clube: 145 milhões pela transferência (incluído os valores do IVA), outros 20 milhões por comissões e quase 230 milhões pelo salário bruto do jogador madeirense durante quatro anos.O clube de Turim está disposto a dar até 120 milhões de euros ao clube madrileno para assegurar Cristiano Ronaldo. O valor deverá subir até aos 145 milhões, tendo em conta a taxa de 21% de IVA que vigora em Itália atualmente.Jorge Mendes, o super agente de futebol que representa o capitão da Seleção Nacional, iria receber uma percentagem de cerca de 15% do valor total da troca, algo que ronda os 20 milhões de euros.Caso o craque assine com o clube italiano por quatro anos (até 2022), o seu salário anual deverá representar cerca de 30 milhões de euros - 2,5 milhões por mês. despedida de Cristiano Ronaldo do clube dos merengues parece estar cada vez mais certa, tal como a CMTV avançou posteriormente. Esta quinta-feira, o ex-dirigente da Juventus Luciano Moggi revelou via Twitter que o contrato do jogador já estava assinado e que este já estaria a realizar exames médicos em Munique.