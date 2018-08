Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Treinador afirma que Bayern Munique vai enfrentar grupo "interessante e de tradição"

Adeptos podem "realmente desfrutar de três grandes noites europeias em casa", diz Niko Kovac.

O treinador do Bayern de Munique disse esta quinta-feira que o grupo em que os alemães se inserem na Liga dos Campeões de futebol, que inclui o Benfica, é "interessante e cheio de clubes de tradição".



Citado pelo sítio 'online' do clube bávaro, o treinador croata Niko Kovac diz que o grupo E, que inclui também os vice-campeões portugueses, os holandeses do Ajax e o AEK de Atenas, como um em que os adeptos podem "realmente desfrutar de três grandes noites europeias em casa".



"No aspeto desportivo, estou muito feliz. Somos favoritos, mas teremos de estar a 100% em todos os jogos se queremos chegar aos oitavos de final", atirou.



O presidente do clube, Karl-Heinz Rummenigge, destacou uma 'poule' "atrativa" contra "três adversários que mostraram na época passada, nos seus campeonatos, que são muito fortes".



Já o capitão e guarda-redes dos campeões alemães em título, Manuel Neuer, destacou os "três grandes nomes do futebol europeu" que terão pela frente, sendo que contra o Benfica o Bayern "tem a oportunidade de conseguir algo bom fora de portas".



"Na Grécia, há sempre uma grande atmosfera, e na Holanda vamos precisar de fazer uma grande exibição para sair por cima", concluiu.