Treinador da Juventus confirma saída de Ronaldo

Ontem, o Cristiano disse-me que já não tem intenção

de ficar na Juventus. Por isso não será convocado para o jogo de amanhã [contra o Empoli]", disse Allegri. ""As coisas mudam, é a lei da vida. A Juventus continua, o que é o mais importante. O Cristiano deu o seu contributo, colocou-se à disposição, agora sai e a vida continua", acrescentou.





Allegri «Ieri @Cristiano mi ha comunicato che non ha più intenzione di giocare nella Juventus. Per questo motivo non sarà convocato per domani. Ora parliamo dell’Empoli»#JuveEmpoli — JuventusFC (@juventusfc) August 27, 2021

O treinador italiano afirmou ainda que a Juventus tem de "agradecer" a CR7 pelo que fez no clube.Recorde-se que Ronaldo já não treinou esta manhã, mas apresentou-se no centro de treinos para despedir-se dos companheiros de equipa, afirma a imprensa italiana.O avançado português deve mudar-se para o Manchester City, mas os dois clubes ainda não chegaram a acordo quanto aos moldes da transferência. Nos ingleses, o salário de Ronaldo deve baixar para 15 milhões de euros, cerca de metade do que ganha atualmente.