Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Treinador da Juventus diz que Ronaldo é "o melhor do mundo e dá tranquilidade à equipa"

Para Allegri, a derrota em Madrid não perturbou a equipa.

Por Lusa | 14:43

O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, considerou este sábado que Cristiano Ronaldo é o melhor futebolista do mundo e que transmite tranquilidade ao restante plantel dos campeões italianos.



"Cristiano é o melhor jogador do mundo e transmite tranquilidade ao balneário. Em Madrid [frente ao Atlético de Madrid], fez um bom encontro", disse.



O treinador da Juventus acredita que a derrota em casa do Atlético de Madrid (2-0), na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, não afastou ainda a equipa italiana da próxima fase da competição.



"Algo é certo, em 12 de março [dia da segunda mão] estaremos prontos. Se vamos passar não sei, mas acredito que temos muitas possibilidades", afiançou.



Para Allegri, a derrota em Madrid não perturbou a equipa e diz que agora terão a oportunidade de fazer algo fantástico em Turim.



"Temos 20 dias para preparar esse encontro, que é 'o' encontro, com grande entusiasmo, com a adrenalina no máximo, e de certeza que será uma grande noite. Não sei se vamos passar, mas temos de fazer tudo para que isso aconteça", afirmou.