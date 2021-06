Treinador da seleção da Rússia retira garrafa de Coca-Cola da mesa... para beber

Stanislav Cherchesov que retirou as garrafas do refrigerante da mesa... para beber.

Selecionador da Rússia bebe Coca-Cola. pic.twitter.com/Yrz0vcoQsD — Cabine Desportiva (@CabineSport) June 17, 2021





Recorde que o gesto de Ronaldo teve repercussões nas ações da Coca-Cola e que a UEFA já pediu aos jogadores para não o repetirem frisando que as "receitas [publicitárias] são importantes para o futebol europeu".

Quando Cristiano Ronaldo protagonizou o momento insólito de retirar garrafas de Coca-Cola (patrocinador do Euro2020) da sua frente, durante uma conferência de imprensa esta segunda-feira, gerou-se uma onda de imitações no mundo do futebol.Esta quarta-feira, foi a vez do selecionador russo