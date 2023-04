Treinador do Alhama acusado de enviar fotografia de cariz sexual a jogadoras

O futebol espanhol tem estado, nas últimas horas, em sobressalto com as mais recentes acusações dirigidas a Randri García, treinador da equipa feminina do Alhama. Segundo o 'Mundo Deportivo', as jogadoras do clube têm vindo, de forma continuada, a sofrer "insultos machistas, faltas de respeito e tratamento discriminatório" da parte do técnico, que orienta a equipa desde 2018.De acordo com a mesma fonte, a situação tem-se tornado "insustentável": além de se pronunciar - de maneira ofensiva - acerca do físico de algumas jogadores, Randri García já terá criticado, inclusive, a orientação sexual de outras.A gota de água terá sido quando o técnico enviou, alegadamente, uma fotografia de cariz sexual para um grupo onde todas as jogadoras estavam presentes. Uma delas, refere o 'Mundo Deportivo', é menor de idade.Perante estas acusações, o Alhama emitiu um comunicado oficial a negar a "existência de qualquer incidente grave a envolver as jogadoras". "Em relação ao que foi publicado sobre o suposto envio de uma fotografia, o Alhama abriu uma investigação interna há vários dias", afirma o clube.Randri García tem contrato com o Alhama até junho de 2023.