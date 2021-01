O Treinador do Benfica, Jorge Jesus, está com sintomas de Covid-19. Recorde-se que o clube detetou 17 novos casos de Covid-19 entre jogadores, equipa técnica e 'staff' no decurso dos testes realizados desde sábado e aguarda agora uma decisão da Direção-Geral da Saúde relativamente à participação da equipa nas competições de futebol.

De acordo com informação avançada pelo comentador da CMTV João Malheiro, dos 17 infetados, nove são jogadores, no entanto, o Benfica confirma que se tratam de cinco jogadores.





Luca Waldschmidt, Gilberto, Grimaldo, Diogo Gonçalves, Jan Vertonghen são os jogadores infetados com o novo coronavírus. Luís Filipe Vieira e Luisão também testaram positivo à Covid-19. Os restantes infetados fazem parte do staff técnico, da equipa de fisioterapeutas e analistas.O clube pediu à DGS um parecer sobre o adiamento dos jogos da competição durante um período de 14 dias. A autoridade de saúde remeteu para os clubes essa mesma decisão afirmando que só lhes cabe a decisão "sobre os jogadores que ficam isolamento, por motivo de doença, e sobre os jogadores que ficam em isolamento profilático, por serem considerados contactos de risco".

O Benfica tem agendada para quarta-feira a meia-final da Taça da Liga de futebol frente ao Sporting de Braga.