Treinador do Braga considera Praiense um "grande obstáculo"

Abel Ferreira alerta para dificuldades no jogo da Taça de Portugal.

Por Sara Guterres | 09:35

"Teremos pela frente um grande obstáculo, uma equipa que, apesar de jogar numa divisão inferior, tem identidade no seu jogo e esperam-nos dificuldades. É mais um teste à nossa atitude competitiva, ao respeito pelo adversário, pelo espetáculo e por nós próprios", disse Abel Ferreira, treinador do Sp. Braga, na antevisão ao jogo deste domingo (19h30) com o Praiense, no Estádio Municipal de Braga.



O clube da Praia da Vitória (Açores) é líder da série D do Campeonato de Portugal e o treinador dos ‘arsenalistas’ está convicto de que será uma partida difícil: "Já tinha dito que há bons treinadores e jogadores nestas divisões inferiores. Tivemos muitas dificuldades para ultrapassar o Felgueiras e este jogo é igual", antevê Abel Ferreira.



O técnico dos bracarenses desvaloriza ainda a primeira derrota da temporada frente ao FC Porto (1-0) e pede um Sp. Braga com identidade.



"Quero é que tenham a mesma atitude, o mesmo compromisso. Essa é a imagem de marca, os valores de compromisso, de agressividade e de competitividade. É isso que queremos ver dentro de campo", defendeu o treinador dos ‘arsenalistas’.



PORMENORES

Esgaio de fora

A ausência de Esgaio, um dos jogadores mais utilizados por Abel Ferreira, é a maior novidade. O defesa-lateral não integra a lista de convocados do treinador do Sp. Braga por opção.



Lista de convocados

Tiago Sá, Marafona (guarda-redes), Bruno Viana, Sequeira, Lucas, Raul Silva, Marcelo Goiano (defesas), Fransérgio, Palhinha, Claudemir, Fábio Martins, Eduardo, Xadas, João Novais (médios), Wilson Eduardo, Ricardo Horta, Paulinho, Murilo e Luther Singh (avançados) são os escolhidos de Abel Ferreira.