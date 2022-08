Treinador do Gil Vicente mantém "réstia de esperança"

O treinador do Gil Vicente, Ivo Vieira, admitiu esta quarta-feira haver "uma réstia de esperança" na passagem à fase de grupos da Liga Conferência de futebol, embora antevendo um "jogo difícil" em Barcelos, com os neerlandeses do AZ Alkmaar.

Os minhotos sofreram uma pesada derrota (4-0) no jogo da primeira mão do 'play-off', nos Países Baixos, mas o treinador apontou que os números do desaire "não espelham a diferença de qualidade entre as duas equipas".

"Foi um resultado pesado perante o que fez a equipa. Valemos mais do que aconteceu e vamos agora por o nosso potencial e lutar por um resultado diferente. Conscientes de que será uma tarefa difícil, mas também de que podemos tirar um resultado positivo, mesmo não conseguindo o principal objetivo que é passar a fase de grupos", analisou o treinador do Gil Vicente.