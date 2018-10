Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Treinador do Lokeren também acusado nas suspeitas de fraude no futebol belga

Técnico já foi colocado em liberdade por um juiz de instrução, sob várias medidas de coação

17:46

O treinador do Lokeren, Peter Maes, foi esta terça-feira acusado no âmbito de uma operação de combate à fraude no futebol belga, revelou à AFP uma fonte judicial belga.



O técnico foi acusado de "lavagem de dinheiro e de participação em organização criminosa", disse a mesma fonte.



Entretanto, o técnico já foi colocado em liberdade por um juiz de instrução, sob várias medidas de coação, que não foram reveladas pelas fonte.



A investigação teve como base um relatório da Unidade de Fraude Desportiva da Polícia Federal, de 2017, que revelou indícios de transações suspeitas na principal competição belga de futebol.



O escândalo foi revelado em 10 de outubro, quando o ministério público belga anunciou que a polícia realizou cerca de 60 buscas por suspeitas de fraudes relacionadas com transferência de jogadores e manipulação de resultados na liga de futebol da Bélgica.