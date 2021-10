Treinador do Paços de Ferreira quer "muito rigor" frente ao FC Porto

O treinador Jorge Simão disse esta sexta-feira que o Paços de Ferreira tem de ser "muito rigoroso" nos seus comportamentos frente ao FC Porto, procurando "repetir as coisas muito boas" já exibidas na I Liga de futebol.

Na antevisão ao jogo da oitava jornada, no Dragão, o técnico pacense passou deliberadamente ao lado do momento atual do FC Porto, goleado (5-1) em casa pelo Liverpool, para a Liga dos Campeões, afirmando que só o jogo vai mostrar os comportamentos das duas equipas.

"Uma derrota fere qualquer equipa, mas não consigo prever se isso os vai fazer ter uma abordagem diferente ou se isso os vai afetar. É preciso deixar correr o jogo para perceber qual o efeito. Para nós, fundamental é perceber o nosso momento e em que podemos melhorar como equipa", disse Jorge Simão.