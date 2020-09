Treinador do PSG vai chamar jogadores que já terminaram isolamento

O treinador do Paris Saint-Germain admitiu este sábado que os jogadores que testaram positivo para covid-19 e já cumpriram isolamento, entre os quais Neymar, podem alinhar no domingo frente ao Marselha, na terceira jornada da liga francesa de futebol.

"Se eu lhes perguntar se querem jogar, a resposta será sim. Vamos decidir amanhã (domingo). É uma questão de saber se eles começam ou terminam o jogo. Se não houver risco, vamos tentar", afirmou Thomas Tuchel.

O PSG reportou vários casos de covid-19 no plantel, entre os quais os de Neymar, Di Maria e Keylor Navas, que obrigaram a equipa a jogar desfalcada na quinta-feira, frente ao Lens, no seu encontro de estreia na liga francesa, do qual saiu derrotada por 1-0.

A maior parte dos jogadores que testaram positivo, juntaram-se ao grupo no treino de sexta-feira, mas o técnico ainda não pode contar com Marquinhos, Icardi e Mbappé, que ainda estão em isolamento.

O PSG, tricampeão gaulês, recebe no domingo com o Marselha, orientado pelo português André Villas-Boas, no seu segundo jogo na liga, depois do encontro da primeira ronda, frente ao Metz, ter sido adiado para 16 de setembro.