Treinador do Rio Ave considera "irrelevante" classificação atual do campeonato

O treinador do Rio Ave considerou hoje, na antevisão ao duelo de sábado com o Sporting de Braga, da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol, que, nesta fase do campeonato, "a questão da classificação é irrelevante".



José Gomes foi confrontado com a possibilidade de a sua equipa ascender ao primeiro lugar da prova, caso vença este duelo com os minhotos, que lideram, e, apesar de reconhecer que tal "seria bom", lembrou que "há ainda um longo caminho pela frente".



"Sendo bom estar nesta posição, o importante é como se termina o campeonato. Faltam muitas jornadas e não tem peso estar em primeiro à sétima jornada. Estamos focados em fazer um bom jogo até porque analisámos bem o adversário", disse José Gomes.



O treinador do Rio Ave frisou que "o importante são os três pontos em disputa", antevendo um "confronto que tem tudo para ser um bom jogo de futebol", aludindo à qualidade das duas equipas.



"O Braga tem uma equipa muito organizada, bem orientada e uma ideia de jogo clara, além de ter bons executantes. A prova disso é que está na liderança, tendo um projeto sólido e uma estrutura forte com um trabalho que já vem de trás", analisou.



Garantindo um Rio Ave que vai "tentar demonstrar aquilo em que é forte e que não se desviará do seu caminho, independentemente do nome e da cor da camisola do adversário", José Gomes garantiu que pretende jogar de igual para igual com o líder.



"É verdade que o Rio Ave se sente menos confortável quando não tem a posse de bola, mas não aceito que se parta do princípio de que vamos ter menos bola do que o Braga. Também não o aceitei no jogo com o Benfica, da Taça da Liga, em que, não sendo expectável, tivemos mais posse de bola no Estádio da Luz", lembrou.



Ainda assim, José Gomes não hesitou em apontar o Sporting de Braga como um "candidato ao título, pela capacidade que tem demonstrado".



"Neste momento, o Braga é candidato. Está em primeiro lugar, tem bons jogadores, tem bom treinador e uma equipa organizada, mas temos armas para os contrariar", completou.



Sem perder desde a primeira jornada, e somando, depois, quatro vitórias e um empate, José Gomes nota que a sua equipa tem vindo a crescer, mas reconheceu que há, ainda, arestas a limar na consistência.



"No último jogo, com o Boavista, revelámos alguma falta de maturidade nos últimos 15 minutos, algo que se vai construindo. Temos vindo a corrigir erros e esperamos que tenhamos aprendido a lição para não os repetir, e ter regularidade nos 90 minutos, naquilo que somos bons a fazer", sublinhou.



O treinador do Rio Ave não divulgou a lista de convocados para a deslocação a Braga, mas sabe que não pode contar com os lesionados Nuno Santos, Ronan, Makaridze e Joca. Murilo ainda recupera o ritmo e também não deve ser ainda opção.



Em sentido inverso, o defesa direito Júnio Rocha volta a estar disponível depois de ter cumprido um jogo castigo.



O Rio Ave, quinto classificado, com 13 pontos, defronta no sábado o líder do campeonato Sporting de Braga, que soma 16, numa partida agendada para as 20h30.