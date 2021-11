Treinador do Tondela testa positivo à Covid-19 e falha jogo com o Sporting

O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, testou positivo na quinta-feira ao vírus SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, anunciou esta sexta-feira o clube da I Liga de futebol, o que o vai afastar do próximo jogo frente ao Sporting.

"O treinador Pako Ayestarán teve uma tosse ligeira na quarta-feira e resolveu não esperar pelos testes regulares que a equipa fez hoje e realizou logo nesse dia o teste ao vírus SAS-CoV-2, o que acabou por se confirmar ontem [quinta-feira] à noite", anunciou o Tondela.

A informação chegou a minutos de começar a conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo, a contar para a 12.ª jornada de futebol, no Estádio José Alvalade, frente ao Sporting.

Assim, Pako Ayestarán, que se encontra em isolamento, ficará afastado do próximo jogo e também deverá falhar a receção ao Moreirense, que está agendada para o dia 04 de dezembro, no Estádio João Cardoso, a contar para a 13.ª jornada do campeonato.

O restante plantel e 'staff' do clube ainda não tem os resultados, uma vez que só esta sexta-feira de manhã é que realizaram o teste ao novo coronavírus.

