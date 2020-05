Treinador Jorge Jesus ofereceu 'tablets' a jovens da Falagueira-Venda Nova na Amadora

Os 35 estudantes do 1.º ciclo do ensino básico das escolas da freguesia da Falagueira-Venda Nova que hoje receberam os 'tablets' oferecidos pelo treinador de futebol Jorge Jesus vão agradecer-lhe com um vídeo.

Numa primeira fase, o treinador campeão do Brasil e da Taça dos Libertadores tentou inteirar-se, de forma anónima, das necessidades da freguesia da qual é natural, e esta sexta-feira estas crianças receberam os equipamentos informáticos.

"Fomos contactados há cerca de três semanas pelo escritório de advogados que representa Jorge Jesus. Não sabíamos quem era. Sabíamos que era de alguém que conhecia a Falagueira-Venda Nova. Fizemos o levantamento das necessidades dos equipamentos informáticos. Como sabíamos que a Câmara da Amadora irá destinar equipamento informático aos alunos do 11.º e 12º ano, entendemos entregar às escolas do primeiro ciclo do ensino básico estes 'tablets', disse à Agência Lusa Ana Venâncio, presidente da junta de freguesia da Falagueira-Venda Nova.

Segundo a autarca, embora à distância, Jorge Jesus foi acompanhando todo o processo até que a junta de freguesia acabou por selecionar os jovens.

"Deu-nos um entusiasmo grande. Jorge Jesus mantém uma ligação muito grande à Amadora. Esta é também uma parceria com ele. Jorge Jesus ofereceu os 'tablets' e nós vamos atribuir, aos que necessitarem, a internet de banda larga. Pagaremos essas assinaturas durante um ano", adiantou Ana Venâncio.

Na impossibilidade de ter a presença de Jorge Jesus na cerimónia de entrega que hoje decorreu, ficou em aberto a possibilidade de o treinador se encontrar com os jovens no futuro, mas para já estes preparam-se para lhe fazer uma surpresa.

"Jorge Jesus saiu há pouco tempo do país e foi difícil criar algo mais elaborado. Poderá haver um encontro com as crianças logo que esteja em Portugal e logo que seja possível em termos de saúde. Vamos fazer um vídeo com estas crianças para lhe agradecer. Para já, sabemos que ficou agradado e comovido com a cerimónia", adiantou.

Neste momento, Ana Venâncio está a trabalhar no sentido se sensibilizar as pessoas para dádivas semelhantes para crianças e jovens que necessitem deste tipo de equipamentos para o acompanhamento escolar, feito em casa, devido à pandemia da covid-19.

"Estamos a apelar às empresas e ao tecido empresarial presente na nossa freguesia para colaborar nesse sentido. Sei que está prevista uma entrega por parte do futebolista Nani. Embora não seja da Falagueira-Venda Nova, é da Amadora, e pretende ajudar os alunos que estão da escola que frequentou", concluiu.

A Agência Lusa tentou sem sucesso entrar em contacto com Jorge Jesus para obter declarações em relação a esta oferta.