O português Leonardo Jardim é o novo treinador do Shabab Al-Ahli, clube de futebol dos Emirados Árabes Unidos com o qual rubricou contrato por uma temporada, revelou o clube na sua página oficial.

"Welcome (benvindo)", pode ler-se na comunicação tornada pública na página do Twitter do Shabab Al-Ahli, quinto classificado na última edição da Liga dos Emirados.