Marcel Keizer confirma convite do Sporting "mas falta proposta formal"

Treinador do Al Jazira confirma contactos com os leões.

05.11.18

Marcel Keizer confirmou esta segunda-feira que foi contactado pelo Sporting, mas deixou claro que ainda não recebeu uma proposta formal para orientar os leões, avança o Record "Recebi um convite verbal do Sporting para orientar a equipa, mas não uma proposta formal. Por enquanto ainda sou treinador do Al Jazira. Não disse que aceito ou rejeito porque não houve nada formal", referiu o treinador em conferência de imprensa após o jogo com o Al Wasl.O holandês prefere agora aguardar por mais desenvolvimentos: "Vamos esperar. Não posso comentar mais nada apenas com base num contacto verbal".