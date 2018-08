Treinador Mihajlovic avança com queixa no tribunal contra Sporting

Técnico contratado por Bruno de Carvalho foi despedido após a entrada de Sousa Cintra no clube leonino.

10:58

"Confirmo que fui demitido sem justa causa pelo Sporting, alguns dias antes do início do contrato, que me teria ligado nas próximas três temporadas", afirma o treinador sérvio.





Official statement from Siniša Mihajlovic following the termination of his employment contract with Sporting Clube de Portugal:#SportingCP #SportingLisbon pic.twitter.com/SoBy6FGsb7 — Lombardi Associates (@LombardiAssocs) 25 de agosto de 2018

O treinador Sinisa Mihajlovic anunciou este sábado que avançou com uma queixa contra o Sporting no Tribunal Arbitral do Desporto por ter sido despedido "sem justa causa".A confirmação foi dada em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport este sábado.Mihajlovic contratou um advogado, o ex-dirigente da FIFA, Paolo Lombardi, que está a cargo de levar o caso ao Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne.O sérvio está neste momento sem clube após o episódio com os leões.Recorde-se que o treinador foi contratado por Bruno de Carvalho, antes deste ser destituído, e foi despedido pela SAD liderada por Sousa Cintra.