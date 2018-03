Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Treinador pedia 18 milhões ao Lille mas acabou por pagar ao clube

Marcelo Bielsa terá de pagar 300 mil euros pelo abuso do direito de processar.

15:56

O argentino Marcelo Bielsa, ex-treinador de futebol do Lille, que negava a sua demissão por má conduta, foi esta segunda-feira condenado a pagar 300 mil euros ao clube pelo abuso do direito de processar.



Bielsa, que assumiu o cargo de treinador em 1 de julho de 2017, está em conflito com o Lille, depois de ter sido demitido por "falhas graves", em dezembro de 2017, como consequência de resultados dececionantes.



O treinador argentino contestou a sua demissão e reivindicou junto das instâncias judiciais o pagamento de mais de 18 milhões de euros por parte do clube, 12,9 milhões de euros por salários em falta e cerca de 5 milhões por danos sofridos.



O ex-treinador da equipa francesa esperava que o Tribunal condenasse o clube por incumprimento, o que resultaria na abertura de um processo de falência, mas o juiz rejeitou a alegação do argentino e acabou por condená-lo a ele.



A decisão foi tomada hoje pelo Tribunal do Comércio de Lille, mas a batalha judicial entre o técnico e o Lille prosseguirá em 13 de março, em tribunal que julga a execução ou rutura de contratos de trabalho.