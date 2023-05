Treinador promete Santa Clara sem medo do ambiente do Estádio da Luz

O treinador do Santa Clara recusou esta quinta-feira qualquer intimidação com o ambiente do Estádio da Luz e prometeu uma equipa açoriana "focada" frente ao Benfica, num dos jogos decisivos na luta pelo título da I Liga de futebol.

"Os olhos do nosso país estarão sobre este jogo. São oportunidades e momentos destes que podem mudar o destino de alguns dos jogadores. Estamos empenhados e focados em continuar a nossa caminhada de bons jogos e desfrutar do jogo", declarou Danildo Accioly, na conferência de imprensa de antevisão à partida de sábado, da 34.ª e derradeira ronda do campeonato.

Apesar de o Santa Clara, último classificado, já estar relegado para a II Liga, o técnico prometeu que os jogadores não se vão deixar intimidar pelo ambiente do Estádio da Luz, onde o líder Benfica poderá confirmar a conquista do 38.º título de campeão.