Treinador Rui Faria deixa Manchester United

Técnico há muitos anos que trabalhava com José Mourinho.

12.05.18

O Manchester United anunciou este sábado a saída de Rui Faria, através de comunicado emitido no seu site oficial. Adjunto de longa data de José Mourinho - trabalharam lado a lado desde que ambos iniciaram a carreira, a partir de 2001 -, Rui Faria diz que esta decisão, tomada com muita ponderação, foi tomada por ter sentido a necessidade de passar algum tempo com a sua família antes de dar um passo em frente na carreira.



"Depois de muita ponderação e de forma muito sentida, decidi que era o tempo certo para seguir em frente. Tive 17 anos de experiências incríveis e inesquecíveis. Contudo, há algum tempo que sinto a necessidade de passar mais tempo com a minha família, antes de ir em busca do meu próximo objetivo na minha vida profissional", disse o técnico, de 42 anos, em declarações ao site oficial do Man. United.



"O meu enorme obrigado ao treinador, José Mourinho, pela crença que teve em mim, há tantos anos, quando na altura era apenas o sonho de um estudante. Quero agradecer-lhe pela oportunidade e pela confiança, pelo conhecimento e experiência, mas acima de tudo pela amizade. Quero também agradecer ao Man. United e a todos os clubes onde tive o privilégio de trabalhar durante este período. Agradeço igualmente à equipa técnica e aos jogadores, que das mais variadas formas deram uma contribuição importante no meu crescimento enquanto pessoa e profissional", acrescentou.