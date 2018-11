Tiago Fernandes, filho de Manuel Fernandes, antiga glória do clube, é o treinador interino escolhido para segurar o leme da equipa de futebol do Sporting e esta quinta-feira já ministrou o treino em Alcochete, na ressaca do despedimento de José Peseiro, após a derrota com o Estoril (2-1) em Alvalade para a Taça da Liga.O ...