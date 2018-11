Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Treinador Vítor Pereira faz história na China

Shanghai SIPG é campeão pela primeira vez.

10:07

O Shanghai SIPG, comandado por Vítor Pereira, fez história e sagrou-se pela primeira vez campeão chinês de futebol, ao derrotar ontem o Beijing Renhe por 2-1, na penúltima jornada do campeonato.



A equipa do técnico português só precisava de um empate, mas entrou a todo o gás. Akhmedov abriu o marcador para o Shanghai SIPG aos 20 minutos e Wu Lei fez o segundo aos 47’.



O Beijing Renhe ainda respondeu com um golo de Diop, aos 65’, mas não foi suficiente para estragar a festa do novo campeão da China. Com a conquista do título, Vítor Pereira pôs fim à hegemonia do Guangzhou Evergrande, que era campeão há sete épocas consecutivas.



"Esta conquista deixará os nossos nomes gravados na história do clube e do futebol chinês. Devo lembrar que para a maioria destes jogadores este é o primeiro título das carreiras", afirmou Vítor Pereira.



O técnico realçou a caminhada do Shanghai SIPG ao longo da época: "Liderámos o campeonato durante a maioria das jornadas, o que demonstra a nossa regularidade e maturidade. Merecemos este título."



Este foi o quarto campeonato conquistado pelo técnico português de 50 anos, depois dos dois títulos em Portugal pelo FC Porto (2012 e 2013) e na Grécia, pelo Olympiacos (2015).



Vítor Pereira tornou-se também no primeiro português a vencer a Liga chinesa.