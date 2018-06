Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Treinadores adversários avisam que receita é manter “Cristiano Ronaldo longe da área”

Site uruguaio perguntou a três treinadores como anular o capitão luso.

Por José Carlos Marques | 08:51

Os uruguaios recorrem à velha máxima de que não se pode preparar um jogo para travar um só jogador, mas é evidente que Cristiano é a grande preocupação para o jogo deste sábado.



O site Referí perguntou a três treinadores como travar Cristiano. Marcelo Méndez, técnico do Progreso, descrê de marcações individuais: "toda a equipa tem de pressionar".



Pablo Tiscornia, do River Plate avisa: "não se lhe pode dar espaço, muito menos junto à área. Paulo Pezzolano, do Liverpool (do Uruguai) também quer "mantê-lo o mais longe possível da área".



Mas todos admitem que é difícil marcar um jogador "imprevisível".



A equipa tem dado nas vistas. Tanto que Maradona diz que "joga para chegar à final" e considera que o Uruguai "pensa mais alto do que os outros".