Treinadores e família de Ronaldo contra prémio da UEFA

Fernando Santos diz que foi injusto CR7 não ter sido premiado.

Por Filipe António Ferreira | 09:00

É claramente injusto, era um prémio mais do que merecido pelo Cristiano Ronaldo" ou "está zangado e triste. Foi o melhor marcador da Liga dos Campeões na temporada passada e merecia o prémio".



As reações do selecionador Fernando Santos e do técnico da Juventus, Massimilano Allegri, revelam a injustiça sentida pelos que trabalham de perto com CR7 sobre a atribuição do prémio melhor da UEFA ao croata Luka Modric.



A revolta surgiu também nas redes sociais de amigos e familiares. "Façam o favor de não brincar com o talento, trabalho e sacrifício de quem nos dá tanto ano após ano, com as conquistas históricas tanto a nível coletivo como individual. Na minha terra isto chama-se roubo", escreveu o amigo Miguel Paixão nas redes sociais.



Já a irmã Kátia Aveiro colocou um comparativo entre CR7 e Modric na última época: "Tirem as vossas conclusões".