Treinadores portugueses eliminados da Liga dos Campeões

Manchester United, de Mourinho, e Shakhtar, de Paulo Fonseca, perderam os jogos desta terça-feira.

21:41

A Roma e o Sevilha garantiram esta terça-feira um lugar nos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, ao eliminarem o Shakhtar Donetsk, de Paulo Fonseca, e o Manchester United, de José Mourinho, respetivamente.



Os italianos venceram no Olímpico de Roma com um golo do bósnio Edin Dzeko, aos 52 minutos, e garantiram o apuramento devido ao golo marcado fora no jogo da primeira mão, em que a equipa ucraniana tinha vencido por 2-1.



A situação piorou para a equipa de Paulo Fonseca, que ainda tentou atacar, mas a expulsão de Oderts, aos 79 minutos, complicou a vida aos ucranianos.



Em Old Trafford, o Sevilha surpreendeu o favorito Manchester United, ao chegar a uma vantagem de 2-0, com golos do francês Ben Yedder, aos 74 e 78 minutos, e para os ingleses de nada valeu o golo do belga Romelu Lukaku, aos 84, depois de ambas as equipas terem empatado sem golos na primeira mão.



"Não tenho tempo para tristezas", diz Mourinho

José Mourinho admitiu a desilusão pela derrota caseira e consequente eliminação do Manchester United da Liga dos Campeões mas recusou quaisquer "dramas".



"Não quero fazer um drama, não tenho tempo para isso nem para estar triste por mais de 24 horas, temos jogo no fim de semana. Não foi o fim do mundo, já me sentei nesta cadeira duas vezes e eliminei o United pelo FC Porto e pelo Real Madrid. Mas um treinador do United perder em Old Trafford é uma desilusão", disse o técnico português, em conferência de imprensa.



"O futebol é assim", desabafa Paulo Fonseca

Paulo Fonseca, treinador do Shakhtar Donetsk, disse que a sua equipa esteve bem, mesmo quando ficou reduzida a 10 jogadores.

"Foi a realidade do jogo, o Shakhtar com coragem chegou aqui e assumiu o jogo. Acabámos com menos um jogador mas com 65 por cento de posse de bola. Dominámos sempre o jogo e com menos um jogador encostámos a Roma à sua área. Mas o futebol é isto mesmo", frisou o técnico após a partida.