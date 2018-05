Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Treino do Sporting no Estádio Nacional terá policiamento reforçado

Treino está previsto para sexta-feira.

O treino do Sporting no Estádio Nacional, previsto para sexta-feira, de preparação para a final da Taça de Portugal em futebol, terá policiamento reforçada, disse esta quarta-feira à agência Lusa o porta-voz da Policia de Segurança Pública (PSP).



"Estes treinos são sempre policiados, mas, neste caso, haverá, necessariamente, um reforço, em função dos recentes acontecimentos", revelou o intendente Hugo Palma, sem quantificar a dimensão do reforço do dispositivo policial.



Pelo contrário, o plano de segurança para o jogo de domingo, entre o Sporting e o Desportivo das Aves, no Estádio Nacional, em Oeiras, não sofrerá alterações, "até porque já é considerado um jogo de risco elevado".



"Estes acontecimentos não vão implicar alterações ao planeamento da segurança para a final da Taça. Todos os cuidados adicionais - até porque se trata de um estádio que não é convencional - já estão devidamente acautelados", explicou Hugo Palma.



O treino previsto para sexta-feira, com início às 10:00, poderá ser o único que a equipa do Sporting disputará antes da final da Taça de Portugal, na sequência dos incidentes ocorridos na terça-feira, na Academia de Alcochete.



Cerca de meia centena de pessoas, de cara tapada, alegadamente adeptos 'leoninos', invadiram a Academia de Alcochete e, depois de terem percorrido os relvados, chegaram ao balneário da equipa principal, agredindo vários jogadores, entre os quais Bas Dost, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho, Battaglia e Misic e outros membros da equipa técnica.



O Governo repudiou os incidentes na Academia do Sporting, em Alcochete, que considerou atos de vandalismo e criminosos.



Numa declaração conjunta da secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, e o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, o Governo confirmou a detenção de 21 presumivelmente envolvidos.



A equipa principal do Sporting cumpria o primeiro treino da semana, depois da derrota no terreno do Marítimo (2-1), que relegou a equipa para o terceiro lugar da I Liga, iniciando a preparação para a final da Taça de Portugal, no domingo, frente ao Desportivo das Aves.