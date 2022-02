Três amigos com mais de 80 anos foram a todas as 55 edições do Super Bowl

Três amigos, todos na faixa etária dos 80 anos, marcaram presença em todas as 55 edições do Super Bowl - a final do campeonato de futebol americano.No entanto, esta madrugada pode marcar aquela que poderá ser a última final da competição em que se reúnem.A revelação foi feita pelo membro mais velho do grupo, Don Crisman, de 85 anos. Já Gregory Eaton, de 82 anos, disse que gostaria de continuar a reunir-se com o grupo neste evento mas que os problemas de saúde podem vir a ser um impedimento no futuro. Por fim, Tom Henschel, o elemento mais novo de todos, apontou a edição de 2026 como a última.O Super Bowl tem sido, ao longo destes anos, o pretexto para que os três amigos, que moram longe uns dos outros, se reúnam.