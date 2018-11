Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três arguidos libertados no processo por fraude no futebol belga

No processo há 23 arguidos, suspeitos de branqueamento de capitais, corrupção e fraude desportiva.

20:59

Três dos arguidos suspeitos de fraude e corrupção no futebol belga, incluindo o agente Mogi Bayat, foram libertados sob caução, informou esta quarta-feira o Ministério Público.



Com a libertação de Mogi Bayat, do ex-advogado Laurent Denis e do diretor financeiro do FC Malines, Thierry Steemans, já não resta nenhum arguido em prisão preventiva.



"O juiz de instrução libertou-os de forma condicional após o pagamento de uma caução", revelou Ministério Público, sem revelar os valores, embora uma fonte citada pela pela AFP diga que Bayat teve de pagar 150.000 euros.



O antigo dirigente do Charleroi, que se tornou um doas agentes mais influentes do futebol belga, é suspeito de ter "manipulado" várias transferências para aumentar o montante das suas comissões, com a cumplicidade de agentes, clubes ou empresas sediadas em França, Inglaterra e Luxemburgo.



Neste processo há 23 arguidos, suspeitos de branqueamento de capitais, corrupção e fraude desportiva e/ou associação criminosa, entre os quais dirigentes de clubes, jogadores, dois árbitros e treinadores do FC Bruges e do Lokeren.