Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três craques do Real Madrid na mira da Juventus

Isco, Marcelo e Bale podem sair para a nova equipa de Cristiano Ronaldo.

Por Ricardo Miguel Costa | 08:55

Três craques do Real Madrid, Isco, Gareth Bale e Marcelo, estão na mira da Juventus e podem juntar-se a Cristiano Ronaldo já na próxima época, garante o jornal italiano ‘Tuttosport’.



Isco não tem uma boa relação com Solari e ficou de fora do último jogo do Real frente à Roma.



A imprensa espanhola avança que o médio terá faltado ao respeito ao novo treinador, depois da derrota com o Eibar, por 3-0, para o campeonato.



Marcelo é outra das opções para a Juventus. O brasileiro era um dos melhores amigos de Ronaldo no Real Madrid, e até poderia colmatar uma possível saída de Alex Sandro, que tem sido apontado a clubes ingleses.



Por fim, os italianos falam em Gareth Bale, mas foi o empresário do galês, Jonathan Barnett, que abriu o cenário.



"Desde a contratação do Cristiano, os campeões de todo o Mundo voltaram a considerar a série A. Nada é impossível".