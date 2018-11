Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três detidos na sequência de buscas a clube da primeira liga da Bélgica

Israelita Pini Zahavi encontra-se no centro da investigação por alegado controlo do clube, negócio proibido na Bélgica.

15:05

Três pessoas foram esta quarta-feira detidas na sequência de uma investigação por fraude e branqueamento de capitais que culminou em buscas no Mouscron, da primeira divisão belga de futebol, informou o Ministério Público federal.



"Estas buscas foram realizadas nos escritórios do clube de futebol Mouscron, nas residências dos dirigentes e na sede de duas associações desportivas", pode ler-se na declaração divulgada pelo organismo.



O israelita Pini Zahavi encontra-se no centro da investigação por alegado controlo do clube, o que é proibido na Bélgica para um agente de jogadores, e por o Mouscron, no qual atua o português Idrisa Sambú, alegadamente, receber "financiamento ilegal de vários milhões de euros oriundos de empresas estrangeiras".



A investigação tem como objetivo "verificar se essas alegadas manobras teriam permitido que o Mouscron se tivesse mantido de forma ilegítima na primeira divisão e por ter organizado uma estrutura de controlo do clube via sociedades 'offshore'".



De acordo com a imprensa belga, Zahavi terá assumido o comando do Mouscron em 2015, através de um fundo maltês, antes de o entregar no ano seguinte a uma empresa dirigida pelo sobrinho, mas a sua influência continua a dominar o clube, atualmente nas mãos do empresário tailandês Pairoj Piempongsant.