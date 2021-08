Três grandes somam 104,9 milhões de euros na Liga dos Campeões

Com a qualificação do Benfica, Portugal passa a ter três equipas na fase de grupos da Liga dos Campeões, que vão dividir entre si, pelo menos, 104,9 milhões de euros.Os encarnados asseguraram esta terça-feira 37,243 milhões com a entrada na liga milionária. Uma receita indispensável para as águias, que assim ficam com maior margem de manobra para atacar a fase final do mercado de transferências: o encaixe necessário com a venda de jogadores passa a ser pouco mais de 30 milhões.As águias passam a ser a segunda equipa portuguesa com a maior receita garantida na Champions, atrás do FC Porto. Dois lugares acima das águias no ranking da UEFA a dez anos, que determina a distribuição das verbas monetárias, os dragões têm assegurados 39,517 milhões.Já o Sporting tem direito, para já, a 28,147 milhões. Este valor ainda pode aumentar para os 30,421 milhões se Shakhtar e Salzburgo, ambos à frente dos leões no ranking, forem esta quarta-feira eliminados no play-off.