Três jogadores do Gil Vicente infetados com Covid-19

O guarda-redes Denis, o defesa Ygor Nogueira e o médio João Afonso, do Gil Vicente, estão infetados com o novo coronavírus, confirmou esta segunda-feira à Lusa fonte oficial do clube da I Liga portuguesa de futebol.

Os três jogadores, habitualmente utilizados, não constam, aliás, da ficha oficial do encontro da 12.ª jornada do campeonato, diante da Belenenses SAD, agendado para as 19h00 de hoje, no Estádio Cidade de Barcelos.

Os resultados positivos, que incluem ainda um elemento da estrutura do futebol gilista, foram conhecidos após a ronda de testes realizada no prazo de 48 horas que antecede o duelo com os 'azuis'.