Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três jogadores do Manchester United frente-a-frente com 100 crianças

O desafio era simples. Um jogo divertido entre os futebolistas e uma centena de crianças.

08:59

O divertido programa The Late Late Show de James Corden, na CBS, aproveitou a presença de três jogadores do Manchester United em Los Angeles para os reunir com uma centena de crianças.



E não foi para tirar 'selfies' ou dar autógrafos, mas sim para um jogo de futebol entre as duas frentes.



Juan Mata, Ander Herrera e Chris Smalling defrontaram a equipa adversária e o resultado é um vídeo que se está a tornar viral no Youtube.



O vídeo conta já com mais de um milhão de visualizações no Youtube e centenas de comentários.