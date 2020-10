Três jogadores infetados com Covid-19 no Guimarães recuperam e voltam aos treinos

Os defesas Sacko, Abdul Mumin e Gideon Mensah recuperaram da infeção pelo novo coronavírus e regressaram esta terça-feira aos treinos do Vitória de Guimarães, confirmou à Lusa fonte oficial do clube da I Liga portuguesa de futebol.

Os três jogadores vitorianos apresentaram resultados positivos nos testes realizados a meio do mês, dois deles após idas às respetivas seleções nacionais: Sacko representou o Mali e Gideon Mensah o Gana, com ambos os jogadores a defrontarem-se num encontro particular que os malianos venceram por 3-0, em 09 de outubro.

Já a infeção do também ganês Abdul Mumin, futebolista que atua no eixo da defesa, foi confirmada pelo emblema minhoto em 18 de outubro.

Após ter falhado a visita ao Boavista, para a quarta jornada (triunfo por 1-0), e a receção ao Sporting de Braga (derrota por 1-0), o trio vimaranense está, à partida, apto para defrontar o Gil Vicente, na sexta ronda, em jogo agendado para as 17:30 de domingo, no Estádio Cidade de Barcelos.

Também o presidente do Vitória de Guimarães, Miguel Pinto Lisboa, recuperou da infeção pelo novo coronavírus, confirmada pelo emblema de Guimarães em 14 de outubro.

Os vitorianos disseram então que o dirigente, de 49 anos, estava "assintomático e em isolamento", tendo cumprido o "estabelecido no plano de contingência" do clube.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 43,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.371 pessoas dos 124.432 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.