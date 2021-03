Palhinha será suspenso por um jogo da próxima vez que vir um cartão amarelo no campeonato? O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) deixou ontem claro que “compete exclusivamente” ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidir se sim ou se não - juristas ouvidos pelo CM dividem-se e validam qualquer uma das duas opções.









Depois de o TAD ter deliberado que o médio do Sporting não deveria cumprir um jogo de suspensão pelo 5º amarelo na Liga (a 26 de janeiro, no 2-0 ao Boavista, no Bessa), uma vez que o cartão foi mal mostrado, como admitiu o árbitro, a FPF pediu ao TAD para esclarecer se a sua decisão implicava a retirada do tal 5º cartão. O TAD respondeu ontem que só o CD pode fazê-lo, pelo que apenas anulou o efeito da suspensão prevista no Regulamento Disciplinar da Liga (RDL) - ver Saiba Mais - devido à “ausência do pressuposto factual” da infração prevista e punida no RDL. Na prática, como Veríssimo admitiu que errou, não é legítimo castigar o jogador.

Além de reiterar várias vezes que cabe “exclusivamente” ao CD “decidir sobre a aplicação que deve fazer” do RDL “em função da decisão arbitral”, o TAD destaca que o “presente esclarecimento incidirá tão só sobre a decisão arbitral”.





Alguns juristas defendem que Palhinha só será suspenso se o CD retirar o 5º amarelo, voltando a ter 4 na Liga. Outros apontam que o TAD refere que, “exclusivamente para efeitos da norma sancionatória do artigo 164º, nº 7, não se pode considerar eficaz o 5º amarelo”, logo é como se só tivesse 4, sendo suspenso quando vir o próximo.





Diz o Regulamento Disciplinar: “O jogador que, na mesma época desportiva e em jogos diferentes, acumular uma série de cartões amarelos é punido com a sanção de suspensão por um jogo”.



Um jogador da Liga, prevê o RD, é suspenso por um jogo “assim que atingir o quinto, o nono, o 12º e o 14º cartões amarelos dessa época desportiva”. E a partir daí de dois em dois amarelos.





euros é o valor da multa prevista no ponto 7 do artigo 164º do Regulamento Disciplinar (RD) para o jogador que cumprir uma série de cartões amarelos e for suspenso.