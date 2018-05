Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal brasileiro decreta prisão para jogador do Belenenses

Em causa está o pagamento da pensão de alimentos.

Maurides teve, esta segunda-feira, prisão decretada pelo Tribunal de Família de Porto Alegre. Em causa está o atraso no pagamento da pensão de alimentos da filha, agora tem quatro anos. Atraso que não é a primeira vez que acontece. Quem o diz é o site brasileiro 'Gauchazh.Colorado".



Segundo a notícia que chega do Brasil, há registos de um processo contra Maurides, desde 2013, no tribunal de Justiça. Ao que tudo indica, o problema começou quando o avançado assinou pelo Atlético Goianiense e deixou de fazer o pagamento da pensão corretamente.



Em 2017, Maurides voltou a ter problemas com a justiça, novamente por falta do pagamento da pensão alimentícia. Aliás, numa das viagens ao Brasil, Maurides só foi autorizado a sair do país para regressar a Portugal, depois de ter feito o pagamento integrar da pensão de alimentos.



O documento, a que o site brasileiro teve acesso, decreta prisão de Maurides e diz, inclusivamente, o local onde o avançado vai ter de cumprir a pena. A defesa do jogador afirmou que já fez entrar um recurso no Tribunal.