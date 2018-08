Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal dá razão a Bruno de Carvalho que reclama novamente presidência do Sporting

As eleições de dia 8 de setembro poderão ser canceladas.

13:02

Bruno de Carvalho deslocou-se esta sexta-feira a Alvalade para entregar uma providência cautelar que, alegadamente, anula a decisão da Assembleia Geral de destituição de dia 23, reclamando novamente a presidência do Sporting. Se este documento efetivamente anular a AG de destituição, todas as decisões tomadas após a mesma, não serão válidas.



Três agentes da PSP foram chamados ao multidesportivo e acompanharam o sportinguista.



O presidente destituído afirma que ainda é presidente e voltará a assumir o cargo.



A realização das eleições de dia 8 de setembro ficam assim incertas.



Bruno de Carvalho vai, ainda esta sexta-feira, falar ao jornalistas para explicar o que este documento traz de novo, uma vez que o seu conteúdo é ainda desconhecido.



Uma hora antes de comparecer em Alvalade, Bruno fez questão de deixar uma mensagem no Facebook, sem nunca mencionar esta alegada decisão do tribunal.