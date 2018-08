Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal declara ilegal imposição de UEFA e FIFA para arbitragem de casos no TAS

Seraing, propriedade desde julho de 2013 do clube francês Metz, do qual é 'satélite', tinha recorrido para o TAS.

Por Lusa | 19:10

Um tribunal de Bruxelas considerou esta sexta-feira ilegal a imposição nos estatutos de UEFA e FIFA da arbitragem de processos exclusivamente pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) e a rejeição da possibilidade de recurso para os tribunais civis nacionais.



A sentença do tribunal de recurso de Bruxelas surge no âmbito do processo que opõe o Seraing e a Doyen Sports (fundo de investimento) a FIFA, UEFA e Federação Belga de Futebol em relação à proibição de posse de passes de futebolistas por terceiros (TPO).



De acordo com o comunicado dos causídicos Jean-Louis Dupont e Martin Hissel, a deliberação de Bruxelas defende que as pretensões de UEFA e FIFA na remissão dos casos à autoridade do TAD é uma violação do artigo 47.º da Carta dos Direitos do Homem da União Europeia e do artigo 6.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem.



"Qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada, equitativa e publicamente, num prazo razoável por um tribunal independente e imparcial, estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre a determinação dos seus direitos e obrigações de caráter civil, quer sobre o fundamento de qualquer acusação em matéria penal dirigida contra ela", refere o último artigo citado.



Os representantes jurídicos do Seraing, que questionavam a independência daquele órgão jurídico por via do seu financiamento através de UEFA e FIFA, concluem, assim, que as duas entidades "não se poderão mais esconder atrás do TAS" e que até "poderão ser convocadas perante qualquer tribunal nacional, em todos os países onde os seus regulamentos são aplicados".



Em última instância, o Seraing e a Doyen Sports vão exigir a declaração de ilegalidade da interdição de TPO, das normas do 'fair play' financeiro e do poder disciplinar das federações desportivas, nomeadamente a FIFA, pela violação de legislação comunitária e por preverem a aplicação de sanções contra terceiros.



A Comissão de Disciplina da FIFA tinha sancionado o clube belga em setembro de 2015 com a proibição de contratar jogadores durante quatro épocas consecutivas e uma multa de 150 mil francos suíços (136.249 euros) por ter "infringido as regras relativas à propriedade dos direitos económicos dos jogadores por parte de terceiros e por influência de terceiros" em dois contratos fechados em janeiro e julho de 2015.



O Seraing, propriedade desde julho de 2013 do clube francês Metz, do qual é 'satélite', tinha recorrido para o TAS, da decisão da comissão disciplinar da FIFA, em 9 de março de 2016.



O tribunal de Bruxelas agendou agora uma nova audiência deste processo para 4 de outubro.