Tribunal prolonga por dois meses prisão preventiva para Kokorin e Mamáev

Os dois atletas atacaram várias pessoas num café da capital russa.

Por Lusa | 17:17

A justiça russa anunciou esta quarta-feira o prolongamento em dois meses do período de prisão preventiva dos futebolistas Aleksander Kokorin, do Zenit São Petersburgo, e Pavel Mamáev, do Krasnodar, que são acusados de terem agredido várias pessoas.



"Fora da prisão, Kokorin e Mamáev terão a possibilidade de continuar a atividade criminosa", justificou o juiz de um tribunal de Moscovo, que rejeitou os argumentos da defesa, segundo os quais nenhum dos dois atletas representa um perigo para a sociedade.



Kokorin, de 27 anos, e Mamáev, de 30 anos, foram acusados de agressão e vandalismo pela justiça russa, juntamente com o irmão de Aleksander Kokorin e outra pessoa que também participou nas agressões, incorrendo numa pena que pode ir até sete anos de prisão.



