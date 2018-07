Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tricampeonato para o Sporting no futsal

Leões batem Benfica nos penáltis e no último jogo da final.

Por Filipe António Ferreira | 10:08

O Sporting sagrou-se, este sábado, tricampeão nacional de futsal, ao bater o Benfica no quinto e último jogo da final no desempate por penáltis (2-0), depois de 3-3 no final do prolongamento num jogo que voltou a ser de grande emoção e imprevisibilidade.



A primeira parte acabou por pautar-se pelo equilíbrio chegando ao intervalo sem golos.



Raul Campos (22') e Fernandinho (29') colocaram o Benfica a vencer por 2-0 na segunda parte, mas os leões recuperaram e conseguiram levar a decisão para o tempo extra, com golos de Pany Varela (31') e de Fortino (37').



No prolongamento, Fernandinho 'bisou' (44'), o mesmo sucedendo com Fortino (47'), pelo que a final teve de ser decidida nos penáltis, tal como já tinha acontecido no quarto jogo no pavilhão da Luz.



Nos pontapés decisivos, levou a melhor o Sporting, que marcou por Fortino e Diogo, tendo Deives e Bruno Coelho falhado para os encarnados. No final, a festa acabou por sorrir ao Sporting, com Artur Torres Pereira (presidente da comissão de gestão), Sousa Cintra (líder da SAD dos leões) e Augusto Inácio (diretor para o futebol profissional) a fazerem a festa na tribuna .



Este é o 15º título do Sporting, na modalidade, o terceiro consecutivo, enquanto o Benfica tem sete, o último dos quais em 2014/2015.



"É justo e merecido"

"Somos uma equipa, no verdadeiro sentido. É justo e merecido depois de todo o trajeto extraordinário. O Sporting, em 26 jornadas, fez 25 vitórias e um empate. Ganhou a Supertaça, Taça de Portugal, Taça de Honra, vice-campeão europeu, campeão nacional. Não sei o que se pode pedir mais" ,salientou Nuno Dias, técnico campeão.



Joel fala em crueldade

"Não queríamos ir para penáltis. Não porque não acreditamos no que fazemos, mas porque tínhamos ambição de ganhar. Esta final era digna de haver apenas medalhas de ouro. É muito cruel alguém ter perdido esta final. Infelizmente fomos nós.", disse, no final, Joel Rocha, treinador do Benfica, aproveitando para dar os parabéns ao novo campeão: "Estou orgulhoso, merecíamos mais".