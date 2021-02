Trincão e Messi são a nova dupla do Barcelona

A nova dupla do Barcelona, Trincão e Messi, está a render em pleno. E em Espanha até já há quem diga que o francês Dembélé foi ultrapassado pelo português.





Trincão, na anterior ronda da Liga espanhola, em Sevilha, frente ao Betis, fez o golo decisivo no 3-2 e, sábado, ante o Alavés, bisou, imitando, assim, a estrela argentina na goleada por 5-1. Junior Firpo fez o outro tento dos catalães. Feitas as contas, o ex-jogador do Sp. Braga nos 436 minutos utilizados pelo Braça na Liga apontou três golos, ao passo que Dembélé, jogando mais do dobro do tempo (908 minutos), fez menos um golo.