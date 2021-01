O Benfica venceu esta sexta-feira o Tondela, por 2-0, com golos de Seferovic e Waldschmidt, e afastou o cenário de crise, antes do clássico de sexta-feira com o FC Porto. A eliminatória da Taça de Portugal com o Estrela da Amadora, na terça-feira, deve ser uma mera formalidade.









Jesus fez três alterações face à equipa que empatou com o Santa Clara (1-1). Otamendi regressou do castigo e assumiu a posição de Ferro; Pizzi ficou com o lugar de Taarabt; e Seferovic ocupou o posto de Waldschmidt. E o Benfica até entrou mandão. Mais posse de bola, uma boa circulação e facilidade em criar perigo.

Foi um Benfica diferente. Uma grande preocupação dos laterais Grimaldo e Gilberto em subirem à linha e em cruzarem para a área. No fundo, Jesus apresentou um futebol mais objetivo e sempre com a baliza na mira. Contudo, o ataque encarnado continua muito perdulário. Cria situações, mas o toque final é sempre complicado. Niasse negou o golo a Darwin, num remate de meia-volta, e nas outras vezes prevaleceu a falta de pontaria ou a intervenção dos defesas tondelenses.





Só se viu o Tondela nos últimos 15’ da primeira parte. Subiu mais, mas sem perigo.





O intervalo não fez o Benfica adormecer, como aconteceu frente ao Santa Clara. A equipa entrou concentrada e manteve a toada ofensiva que tinha imposto na primeira metade.





E esta atitude não demorou a dar frutos. Pizzi solicitou Darwin, que cruzou para a emenda ao segundo poste de Seferovic. A festa foi tímida, sendo necessário o recurso ao vídeo-árbitro para validar o golo. Após um par de minutos de espera veio a decisão e a explosão de alegria dos jogadores do Benfica. Estava feito o 1-0.





O golo acabou por ser um tónico para a equipa. As águias respiraram de alívio, mas mantiveram a pressão sobre os beirões. Houve sempre mais Benfica, mas continuam patentes a dificuldades da formação de Jesus em ser consistente. As águias ainda apanharam um susto num remate de Murillo, valendo a intervenção de Odysseas. O Benfica percebeu os riscos e atacou. Darwin ainda marcou um golo que foi anulado pelo VAR, mas Waldschmidt, talvez pressionado por Seferovic, fez o 2-0, após assistência do uruguaio. Não houve nota artística, mas os três pontos dão um balão de oxigénio... a Jesus até ao clássico.







análise



+ Seferovic letal



Seferovic recuperou a titularidade na equipa e justificou a aposta com o golo da vitória. Igualou o registo de golos da temporada passada, com 9, tendo precisado de menos 26 jogos. Tem sete golos na Liga e é o melhor marcador do Benfica.



- Everton... irregular



A irregularidade de Everton é gritante. Esta sexta-feira voltou a estar apagado, com falta de ritmo e discernimento. Deixou o jogo com um cartão amarelo desnecessário, pois não respeitou o pedido do árbitro para sair do recinto pela linha mais próxima. Fraco.



VAR dá, VAR tira



Manuel Oliveira teve uma arbitragem com casos, mas esteve bem. Dúvidas no golo anulado a Darwin. Não pelo evidente fora de jogo, mas pela mão de Yohan Tavares no remate de Pizzi. De resto, o VAR validou um golo ao Benfica, mas anulou outro. Bem.