Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Triunfo em Tondela não retira pressão a Rui Vitória

Pausa para compromissos das seleções importante para elevar os índices físicos e motivacionais do plantel.

Por António Martins Pereira e Filipe António Ferreira | 01:30

O triunfo de domingo em Tondela (3-1) aliviou mas não retirou a pressão sobre Rui Vitória, apurou o CM.



O técnico do Benfica continua a ser alvo de forte contestação entre alguns elementos da direção, mesmo depois de ter conseguido pôr fim a uma série negativa de quatro jogos consecutivos sem vencer (3 derrotas e um empate).



As próximas partidas serão assim decisivas para o treinador, nomeadamente no plano interno. Arouca (Taça de Portugal), Bayern Munique (Liga dos Campeões), Feirense (Liga), Paços de Ferreira (Taça da Liga) e V. Setúbal (Liga) são os encontros que se seguem depois da pausa para os trabalhos das seleções.



Um período considerado pela estrutura técnica encarnada decisivo para voltar a elevar os índices físicos, mas acima de tudo motivacionais.



O objetivo passa, pois, nesta altura, por vencer todos os compromissos nas provas nacionais. Já diante do Bayern Munique, o grau de exigência é diferente, apesar da necessidade de vencer na Alemanha para ainda acalentar esperanças na presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões.



A missão encarnada, no dia 27, diante do colosso bávaro, é complicada, havendo alguma condescendência.



Até ao final do ano, as águias têm ainda dois difíceis encontros na Liga portuguesa: a deslocação ao terreno do Marítimo e depois o duelo em casa com o Sporting de Braga.



Luís Filipe Vieira tem-se manifestado, para já, ao lado do treinador das águias, embora a nível interno reconheça que a equipa podia e devia ter feito muito mais nas derrotas com o Belenenses (2-0) e em pleno Estádio da Luz com o Moreirense (3-1).



Jorge Jesus, Rui Faria e Leonardo Jardim são os nomes mais falados para ocupar o lugar de Vitória, caso este deixe o comando técnico dos encarnados.



Instrução do E-toupeira arranca esta quarta-feira em Lisboa

A fase de instrução do processo E-Toupeira tem início esta quarta-feira, no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa. Júlio Loureiro, funcionário judicial e arguido no processo, será o primeiro a ser ouvido.



Além dos dois funcionários judiciais (José Augusto Silva prestará declarações noutra data), Paulo Gonçalves (depoimento na sexta-feira) e a Benfica SAD (administradores presentes a juiz no dia 19) também pediram a abertura da instrução do processo.



A pretensão dos quatro arguidos é que a juíza Ana Peres reconheça as "falhas de investigação" apontadas no processo e decida não os levar a julgamento ou, pelo menos, que possa reduzir o número de crimes pelos quais estão acusados. O debate instrutório é no dia 26.



Grimaldo visado pelos dos adeptos

Alex Grimaldo voltou a ser criticado pela exibição em Tondela (o golo beirão surgiu do seu flanco). O lateral espanhol atravessa um momento menos bom e esteve muito aquém do habitual no período negro. As primeiras críticas surgiram após o jogo com o Ajax na Luz (1-1).



Rui Vitória, sabe o CM, mantém total confiança no jogador de 23 anos e espera que este surja de cabeça limpa nos próximos duelos das águias com o Arouca, para a Taça de Portugal, e com o Bayern Munique, para a Liga dos Campeões.



Jesus quer regressar

Jorge Jesus revelou à revista da Liga de Clubes o desejo de voltar a Portugal em 2019 e que recusou a renovação com o Al Hilal por três épocas. "Vou regressar ao futebol português e nada tem que ver com as pessoas do Al Hilal", disse o técnico, de 64 anos, à ‘Liga-te’.



PORMENORES

Jardel castigado

O brasileiro Jardel cumpre frente ao Arouca, para a Taça de Portugal, o último jogo de castigo depois do vermelho direto (cotovelada a Arsénio) na derrota (3-1) em casa frente ao Moreirense (Liga).



12 ausentes

Rui Vitória trabalhou esta terça-feira com um plantel reduzido, devido aos trabalhos das seleções. Rúben Dias, Pizzi, Rafa, Gedson, Yuri Ribeiro, João Félix, Cervi, Seferovic, Zivkovic, Castillo, Odysseas e Samaris só regressam na próxima semana.



Fejsa lesionado

O sérvio Ljubomir Fejsa foi chamado aos trabalhos da sua seleção mas deve ter dispensa, depois de ser observado pelos médicos da Sérvia. O médio apresentou-se em Belgrado com uma distensão muscular.



Treinador solidário

O Benfica partilhou um vídeo de crianças desfavorecidas de São Tomé e Príncipe com equipamentos e bolas do Benfica. Um gesto solidário do treinador Rui Vitória para com as crianças da pequena aldeia de Maianço.