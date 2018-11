Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Triunfo seguro do Padroense na Divisão Elite

Suplentes Lutchindo e Pedro entraram para construir o segundo golo da equipa da casa.

Por Pereira de Sousa | 08:58

Ao apontar um golo em cada parte, o Padroense construiu uma vitória segura sobre o Lavrense (2-0) e assim mantém o segundo lugar na Divisão Elite, conservando a perseguição ao líder Canelas.



Depois de o lavrense Berto não ter acertado com a baliza quando dispôs de um remate frontal à entrada da área do Padroense, na resposta a equipa da casa chegou à vantagem com Ricardo a confirmar quase sobre a linha de golo e após defesa incompleta de Rúben a um primeiro remate do isolado Leitão.



Perto do intervalo, o Padroense reclamou castigo máximo quando Leitão foi derrubado na área do Lavrense, que também poderia ter igualado o marcador não fosse o remate de calcanhar de Tiago Carvalho ter tomado o caminho das redes laterais.



À boca da baliza, Pessanha também falhou o desvio que poderia ter dado o empate neste dérbi matosinhense, para quase sobre o apito final Lutchindo confirmar a supremacia a passe de Pedro.